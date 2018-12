Já há nomes para o EDP Vilar de Mouros 2019

Os norte-americanos Prophets of Rage, os britânicos Skunk Anansie e Fischer-Z e os portugueses Linda Martini são os primeiros nomes confirmados para o festival de música de Vilar de Mouros de 2019, conforme anunciou esta sexta-feira a organização.

A edição de 2019 conta com a banda portuguesa Linda Martini, formada em 2003, que lançou este ano o seu mais recente álbum, sob nome próprio. Marca também a estreia portuguesa dos Prophets of Rage, formados em 2016, com membros dos Rage Against the Machine, Public Enemy e Cypress Hill.

Os britânicos Skunk Anansie, liderados por Skin, regressam ao palco de Vilar de Mouros, depois da presença em 2000.Os veteranos Fischer-Z, um dos nomes da New Wave, no Reino Unido, no final da década de 1970 - que já atuaram por diversas vezes em Portugal -, encerram o primeiro lote de nomes anunciado para Vilar de Mouros.

O festival, que na edição passada recebeu mais de 30.000 espetadores, decorre de 22 a 24 de agosto, em Vilar de Mouros, no concelho de Caminha.

Além dos concertos, o festival conta com outras atrações, como espetáculos de rua. O Vilar de Mouros, com raízes na década de 1960 e a primeira edição a remontar a 1971, com Elton John e Manfred Man, é patrocinado pela EDP, que dá nome ao evento.