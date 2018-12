Em comunicado publicado no site do Nos Alive, a promotora Everything is New acrescenta que Thom York virá acompanhado pelo seu produtor e colaborador de longa data Nigel Godrich e o artista visual Tarik Barri.

"O vocalista britânico vai subir ao Palco Sagres dia 13 de julho com um espectáculo que abrange os seus trabalhos a solo, The Eraser e Tomorrow’s Modern Boxes, assim como AMOK, do projeto Atom’s For Peace".