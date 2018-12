Timmy Trumpet, 6black e Russ confirmados no Meo Sudoeste

Timmy Trumpet, 6black e Russ são os primeiros nomes confirmados para a próxima edicao do festival Meo Sudoeste. O australiano Timmy Trumpet esta no top 100 da revista britânica DJ Mag. O rapper Russ vem a Portugal pela segunda vez e tem 13 álbuns de estúdio. Já o americano 6black vai estrear-se em Portugal com o segundo disco de originais.