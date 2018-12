Monumental vai funcionar apenas com uma sala de cinema

O anúncio foi feito pelo produtor Paulo Branco, o responsável pela empresa Medeira, que explora as quatro salas de cinema do Monumental. Paulo Branco justificou a decisão com a quebra de espetadores.

O dia 20 de fevereiro será o último com todas as salas a funcionais, sendo também neste dia que será feita uma homenagem a João César Monteiro, com uma retrospetiva da obra do realizador português.

A partir desta data, só vai funcionar a maior sala de cinema e apenas com sessões especiais ao fim de semana.