Patti Smith atua no festival Paredes de Coura

A música norte-americana Patti Smith e sua banda vão atuar no 27.º festival de Paredes de Coura, a decorrer nesta localidade minhota de 14 a 17 de agosto. anunciou hoje a organização do certame.

Nascida em Chicago em 30 de dezembro de 1946, Patti Smith, regressa a Portugal quatro anos depois de ter atuado no Primavera Sound no Porto.

Em 1967, a cantora mudou-se para Nova Iorque onde conheceu Robert Mapplethorpe, o fotógrafo responsável pela capa do álbum "Horses".

"Editado em 1975, é considerado um dos maiores e mais influentes álbuns da história do movimento punk rock americano. A obra que também marcou a transição do clássico rock para o punk é igualmente citada como uma fundamental influência de sucessivos géneros, tais como o punk rock, post-rock e rock alternativo", segundo o comunicado da organização.

Poeta, cantora, fotógrafa, escritora e compositora, Patti Smith ganhou, em 2010, o National Book Award com o livro de memórias "Apenas miúdos".

Além de membro do Rock and Roll Hall of Fame, Patti Smith foi também condecorada pelo Ministério francês da Cultura.

O cartaz da edição deste ano do Vodafone Paredes de Coura conta com os já confirmados The National, Boy Pablo, Acid Arab, Kamaal Williams, Father John Misty, New Order, Mitski, Spiritualized, Parcels, Julien Baker e Alice Phoebe Lou.

