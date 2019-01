Os analistas falam no ano de consagração da cantora Lady Gaga que deverá receber o galardão de Melhor Canção com o tema "Shallow", interpretado no também favorito "Assim nasce uma Estrela" realizado e protagonizado por Bradley Cooper.

O filme "Roma" de Alfonso Cuarón é outra aposta da noite na gala que tradicionalmente serve de barómetro para os Óscares e também premeia séries e outros conteúdos televisivos.

Os favoritos aos Globos de Ouro