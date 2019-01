Lembra-se do "Sai de Baixo"? Vai voltar, agora nos cinemas

"Cala a boca, Magda!" e "Tenho horror a pobre" são expressões que certamente se lembra ter ouvido por aí. O mais provável é ter sido na antena da SIC, na década de 90 e início de 2000. A série brasileira foi transmitida em Portugal e à semelhança do que aconteceu no Brasil foi um sucesso.

Foi emitida no Brasil até 2002, altura em que a TV Globo decidiu cancelar o programa para apostar em reality shows. Em 2013, o elenco principal voltou a juntar-se para gravar quatro episódios inéditos que foram transmitidos no canal por cabo da estação brasileira.

A história debruçava-se sobre as peripécias de uma família muito disfuncional. Caco Antibes (Miguel Falabella), a esposa Magda (Marisa Orth) e a sogra Cassandra (Aracy Balabanian), ricos que passavam a pobres, mas sem perder os velhos hábitos mesmo depois de se mudarem para o apartamento do irmão de Cassandra, Vavá (Luís Gustavo).

Estes quatro são os pilares da série, que era sempre gravada com público num teatro em São Paulo. A ideia era incorporar todos os imprevistos e improvisos decorrentes da encenação de uma peça de teatro e levá-los para a televisão. Agora, o palco dá lugar aos decórs e às ruas, o filme foi gravado durante o último ano e vai estrear no Brasil já no próximo dia 21 de fevereiro.

O primeiro trailer foi divulgado esta semana: