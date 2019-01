"A Favorita" lidera nomeações para os prémios Bafta

"A Favorita" lidera as nomeações para os prémios Bafta, conhecidos como os óscares britânicos. O filme está nomeado em 12 categorias, incluindo a de Melhor Filme "Roma", do mexicano Alfonso Cuarón, e "Assim Nasce uma Estrela", protagonizada por Lady Gaga, são dois dos filmes também em competição na edição deste ano dos Bafta, anunciou hoje a organização.



Na categoria de Melhor Filme os candidatos da edição deste ano são "Roma", "Assim Nasce uma Estrela", "BlacKkKlansman", "The Favorite" e "Green Book: Um Guia para a Vida", revelou hoje a Academia Britânica de Artes e Televisão de Cinema (BAFTA).



Alfonso Cuarón por "Roma", Spike Lee por "BlacKkKlansman", Pawel Pawlikowski por "Guerra Fria", Yorgos Lanthimos ("O Favorito") e Bradley Cooper ("Assim Nasce uma Estrela Nasce") são os candidatos ao prémio de Melhor Realizador.



Na lista de candidatas a Melhor Atriz anunciada hoje estão Olivia Colman ('The Favourite'), Glenn Close ('The Wife'), Lady Gaga ('Assim Nasce uma Estrela'), Melissa McCarthy ('Can you ever forgive me?') e Viola Davis pela sua interpretação em ('Widows').



Os candidatos a Melhor Ator são Bradley Cooper ('Assim Nasce uma Estrela'), Christian Bale ('Vice'), Rami Malek ('Bohemian Rhapsody'), Steve Coogan ('Stan & Ollie') e Viggo Mortensen (Green Book: Um Guia para a Vida').



Na categoria de Melhor Atriz Secundária concorrem Amy Adams, Claire Foy, Emma Stone, Margot Robbie e Rachel Weisz e de "Melhor Ator Secundário" Adam Driver, Maheshala Ali, Richard E. Grant, Sam Rockwell e Timothée Chalamet.



De acordo com a organização os candidatos a Melhor Guião original são "Cold War", "The Favourite", "Green Book", "Vice" e "Roma".



A 72.ª edição dos prémios Bafta vai realizar-se a 10 de fevereiro no Royal Albert Hall, em Londres.

Com Lusa