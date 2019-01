Museu da BMW mostra "como uma visão se transforma em realidade"

O Museu da BMW em Munique acolhe até ao dia 28 de Fevereiro de 2019 a exposição "BMW Art Cars, Como uma visão se transforma em realidade".

Há sete modelos em exibição: os chamados "big four", executados pelos artistas Alexander Calder, Frank Stella, Roy Lichtenstein e Andy Warhol, e ainda os modelos #17 de Jeff Koons, #18 de Cao Fei e #19 de John Baldessari. A coleção representa a simbiose entre o mundo da arte, da engenharia e da competição automóvel.

A SIC foi à cidade bávara e descobriu, por exemplo, que Andy Warhol fez questão de pintar o automóvel com as suas próprias mãos. Estava tudo preparado para registar o momento, na altura, mas o artista demorou apenas 28 minutos e quando as equipas chegaram para registar o processo já estava praticamente finalizado.