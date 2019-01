Festival Woodstock está de volta para comemorar os 50 anos

Os 50 anos do festival de Woodstock vão ser comemorados com três dias de música. O "Woodstock 50" vai decorrer dias 16, 17 e 18 de agosto no autódromo de Watkins Glen, em Nova Iorque.

Ainda não foi avançado nenhum nome para o festival, mas a organização garante que o cartaz será composto por artistas contemporâneos e pelo regresso ou homenagem a algumas bandas que fizeram parte do alinhamento original.

No entanto, um outro evento está marcado para os mesmos dias, no local onde decorreu o Woodstock em 1969. No mês passado, o Centro de Artes Bethel Woods anunciou uma comemoração nas mesmas datas.

O festival, que promoveu a paz e o amor em tempos de guerra no Vietname, contou com artistas como Santana, Janis Joplin ou Jimmy Hendrix.