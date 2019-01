A partir desta sexta-feira, em 750 salas de cinema da América do Norte, os espetadores podem acompanhar e cantar em coro os êxitos da banda de Freddie Mercury.

"Bohemian Rapsody" tornou-se o filme sobre uma biografia musical mais rentável de sempre. Venceu o Globo de Ouro de Melhor Filme de Drama e Rami Malek, no papel do vocalista do grupo britânico, ganhou o Globo e Ouro de Melhor Ator de Drama.

O filme tem ainda sete nomeações para os Bafta.