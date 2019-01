Tela de Banksy que se autodestruiu em leilão vai ser exibida na Alemanha

A tela do artista britânico Banksy que se autodestruiu num leilão realizado no ano passado vai ser exposta em fevereiro no Museu Frieder Burda, de Baden-Baden, na Alemanha, anunciou a entidade.

A obra "Love is in the bin", cortada em tiras, será exibida pela primeira vez ao público, depois de ter criado surpresa e polémica durante o leilão realizado em outubro pela Sotheby's.

A peça será exibida durante um mês, até 3 de março, e o diretor do museu, Henning Schaper, espera "um grande interesse, em particular dos jovens, e dos fãs de Banksy".

A autodestruição da peça em pleno leilão, em Londres, e a sua subsequente compra, por 1,042 milhões de libras (1,185 milhões de euros), provocou um abalo no mundo da arte pelo seu ineditismo.

Pintada em acrílico, a obra exibe uma menina que deixa fugir um balão vermelho em forma de coração.

O misterioso artista de Bristol, que mantém o anonimato, disse, depois, que quis, com esta ação, "denunciar a mercantilização" no setor.

A peça foi de imediato adquirida por uma colecionadora europeia que quis manter o anonimato.

Lusa