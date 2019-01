Exposição sobre Banksy em Portugal

A Alfândega do Porto recebe a partir de 19 de janeiro uma exposição do fotógrafo britânico Barry Cawson sobre o trabalho do artista anónimo Banksy.



São imagens inéditas em Portugal. 44 fotografias de grandes dimensões. A maioria retrata as obras satíricas de Banksy aos parques temáticos da Disney. Depois do Porto, "Dismaland and Others" segue para Lisboa, mas ainda sem data definida.

A mostra irá incluir ainda "uma instalação audiovisual, onde serão projetados documentários sobre Banksy e o seu trabalho -- 'Banksy does New York' (2014) e 'Saving Banksy' (2017) - destacando obras, salientando polémicas e abordando a sua genialidade".