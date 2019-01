40 anos depois, sem Zé Pedro e sem Zé Leonel, membros originais da banda, os xutos e pontapés assinala a data com um novo album. Duro sai no dia 25, data em que o grupo dá um concerto no espaço Lisboa ao Vivo.

Este é também o primeiro álbum que Kalú, Tim, João Cabeleira e Gui editam sem o guitarrista Zé Pedro, que morreu em 2017, mas o registo incluirá gravações feitas pelo músico.