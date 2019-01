Alcoolémia, D.A.D., Gene Loves Jezebel e Hardline no cartaz do Cascais Rock Fest

As bandas D.A.D., Gene Loves Jezebel, Stage Dolls, Hardline, FM e Alcoolémia constituem o cartaz da segunda edição do Cascais Rock Fest, nos próximos dias 25 e 26, no Casino Estoril.

A abertura do Cascais Rock Fest, no Salão Preto e Prata do Casino Estoril, nos arredores de Lisboa, cabe aos noruegueses Stage Dolls, que se estreiam em Portugal, num espetáculo cujo alinhamento inclui os temas "Love Cries", "Love Don't Bother Me" e "Still In Love", entre outros.

Ainda na sexta-feira, dia 25, assinala-se o regresso a palcos nacionais dos norte-americanos Hardline, que, em 2017, esgotaram o Paradise Garage, em Lisboa.

O cartaz deste primeiro dia encerra com a banda britânica FM, que tem feito um percurso no denominado AOR/Rock melódico e que vai apresentar canções que completam o cartaz de sexta-feira, abrindo a noite com os seus maiores êxitos como "Let Love Be The Leader", "Bad Luck" ou "That Girl".

No dia seguinte, atuam os dinamarqueses D.A.D., que já estiveram em Portugal e estão a preparar um novo disco de originais. A organização realça que a banda dinamarquesa "é conhecida pela sua excentricidade e energia em palco", antecipando que "vai percorrer seguramente os grandes êxitos da sua longa e bem-sucedida carreira, tais como 'Sleeping My Day Away' ou 'Point of View'".

Seguem-se no palco Preto e Prata os Gene Loves Jezebel, que consolidaram o seu sucesso em Portugal a partir de 1993, com a edição do álbum "Heavenly Bodies", ao qual se seguiram os 'singles' "Break The Chain", "Josephina" ou "Motion of Love".

Esta segunda edição encerra com os portugueses Alcoolémia, a comemorar 25 anos de carreira.

Os Alcoolémia apresentam neste espetáculo o seu novo 'single', que fará parte de um álbum gravado ao vivo a editar brevemente, "XXV Anos ao Vivo".

O ano passado o Salão Preto e Prata esgotou a sua capacidade nos dois dias, tendo registado um total de 2.400 espetadores, segundo o Casino Estoril.

