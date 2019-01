Está fechada a secção competitiva do festival de Berlim

Os filmes "Amazing Grace", de Alan Elliott, "Vice", de Adam McKay, e "One Second", de Zhang Yimou, estão na secção oficial do festival de cinema de Berlim, agora completa e sem produções portuguesas.

O festival, que decorrerá em fevereiro, anunciou hoje os derradeiros filmes selecionados para a secção competitiva de longas-metragens, embora alguns fiquem de fora da competição pelo Urso de Ouro.

Em disputa pelo prémio máximo estarão "Synonymes", do realizador israelita Nadav Lapid, "One Second", do chinês Zhang Yimou, que se juntam aos já anunciados "Elisa y Marcela", de Isabel Coixet, "The Golden Glove", de Fatih Akin, ou "Grâce à Dieu", de François Ozon.

Seleção oficial, fora de competição

Da seleção oficial, mas fora de competição, foram hoje acrescentados "Vice", de Adam McKay, com Christian Bale, "L'adieu à la nuit", de André Téchiné, e "Amazing Grace", documentário do produtor Alan Elliott a partir da gravação de duas noites de concertos da cantora Aretha Franklin, em 1972.

Ainda fora de competição tinha já sido revelado, entre outros, a presença de "Marighella", primeira incursão do ator brasileiro Wagner Moura na realização, sobre o poeta e guerrilheiro, assassinado pela ditadura militar.

Segundo o festival, das 23 'longas' escolhidas, 20 serão mostradas em estreia mundial. Da competição, sete foram realizados por mulheres e dez por homens.

Curta portuguesa em competição oficial

Na competição oficial de curtas-metragens, anunciada na segunda-feira, estará presente "Past Perfect", filme do português Jorge Jácome que fará a estreia mundial em Berlim.

O filme estará em competição pelo Urso de Ouro de melhor curta-metragem, um galardão atribuído em 2012 a João Salaviza, em 2016 a Leonor Teles e, em 2017, a Diogo Costa Amarante.

O 69.º Festival de Cinema de Berlim decorrerá de 07 a 17 de fevereiro, e o júri será presidido pela atriz francesa Juliette Binoche.

Lusa