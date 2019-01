Hoje é dia de comer espinafres. O Popeye faz 90 anos

Quando o cartoonista norte-americano Elzie Crisler Segar criou Popeye em 1929, não imaginava que o marinheiro que comia espinafres iria ser um sucesso por nove décadas.

Até porque a banda desenhada "Thimble Theatre" ("Teatro em Miniatura"), publicada no "New York Journal", não tinha Popeye como figura central no início.

Antes do marinheiro aparecer, o enredo era focado na família Oyl (Palito, na versão portuguesa), que existia desde 1919. Só mais de uma década depois é que Popeye fez a sua primeira aparição, conquistando os leitores.

Numa história publicada a 17 de janeiro de 1929, o irmão de Olívia Palito, Castor Palito, voltava de uma viagem de navio em busca de uma galinha mágica.

Na procura por um marinheiro que pudesse integrar a sua tripulação, encontrou um homem a quem perguntou: "Ei tu aí! Tu és marinheiro?", ao que ele respondeu: "Achavas que eu era um cowboy?".

Elzie Crisler Segar, criador de Popeye, acabou por morrer poucos anos depois de lançar a personagem no mundo dos quadradinhos.

"Eu sou o Popeye, o marinheiro"

Para criar a personagem, Segar inspirou-se num homem que conheceu na infância, em Chester, no estado norte-americano de Illinois, chamado Frank "Rocky" Fiegel.

Segundo o autor, Frank era reformado e ganhava dinheiro a limpar um bar. Com o olho direito meio fechado e sempre com o cachimbo na boa, gostava de contar aventuras imaginárias. As suas histórias inspiraram o cartoonista a criar a personagem.

Popeye nasceu como marinheiro, que fica forte sempre que come espinafres. Com duas tatuagens de âncoras nos dois braços e com o cachimbo na boca, conquistou o coração de Olivia Palito, disputado também por Brutus.

O caso de amor entre as duas personagens começou a 27 de agosto, quando Olívia, por engano, beijou Popeye na bocheca. O que quase ninguém sabe é que a famosa namorada do marinheiro tinha outro namorado antes da chegada de Popeye, que se chamava Ham Gravy.

Até à década de 1930, Popeye aparecia com um uniforme de cor escura, mudando para branco no final dos anos 40. Na história intitulada "The Mighty Navy" foi a primeira vez que Popeye apareceu com a farda da marinha norte-americana.

"Eu sou o que sou, e isso é tudo o que eu sou!" Será mesmo assim, Popeye?

Há muito para descobrir sobre Popeye. Podia ser resumido como um marinheiro que está constantemente a tentar proteger a sua namorada, Olívia Palito, e que, para isso, come espinafres para conseguir vencer todos os desafios.

No entanto, ao longo de noventa anos, a personagem foi conquistando um lugar na história por vários motivos. Aqui ficam algumas curiosidades.

Popeye aumentou o consumo de espinafres. A indústria dos espinafres atribui a Segar e a Popeye o aumento do consumo do vegetal nos Estados Unidos em 33% entre 1931 e 1936. O impacto foi tão significativo que ainda hoje existe uma marca de espinafre fresco enalatado chamado "Popeye".

A estreia no cinema. A personagem estreou no cinema em 1933 num filme de animação com Betty Boop, intulado "Popeye the Sailor", produzido pela Fleischer Studios e distribuído pela Paramount Pictures.

Uma aposta ganha nos desenhos animados. "I Yam What I Yam" é o primeiro desenho animado da série Popeye produzido pelos estúdios Fleischer e distribuído pela Paramount Pictures entre 1933 e 1942. O marinheiro passou a ser um dos desenhos animados mais populares e, até à década de 1960, já contava com mais de 600 episódios.

Uma estátuta em honra de Popeye. Em Crystal City, no Texas, foi erguida uma estátua em 1937 para homenager Segar e Popeye pela sua influência positiva nos hábitos alimentares.

Robin Williams no papel de Popeye. Em 12 de dezembro de 1980, a Paramount Pictures lançou o filme em live-action "Popeye". Dirigido por Robert Altman e com Robin Williams no papel de Popeye, o filme foi realizado em Malta. Depois do filme, a Paramount Pictures e a Walt Disney Company decidiram tirar o cenário da baía Anchor, mas a pedido de vários habitantes a pequena cidade construída para a rodagem foi edificada de novo, dando origem ao "Popeye Village Fun Park", um parque temático que se tornou um museu a céu aberto.

Entrada no mundo do arcade. Em 1982, a Nintendo lançou o jogo de Popeye. Em 2005, a fabricante de jogos apresentou a versão do jogo para Game Boy.

Ao longo dos anos, Popeye tem aparecido também em publicidades de várias marcas, em livros, em roupas e até no Youtube.

"Sou forte até o fim, com espinafres para mim!"

Noventa anos depois, Popeye continua forte e a comer espinafres. No entanto, deixou os maus hábitos e até se lançou como agricultor, cultivando os próprios espinafres biológicos.

No canal de Youtube "Popeye And Friends Official", surgiu uma nova versão do conhecido marinheiro. O primeiro episódio de "Popeye's Island Adventures" estreou no mês passado e traz a personagem numa versão mais jovem e com várias alterações significativas. No lugar do cachimbo, Popeye aparece de apito e até é dono de uma plantação de espinafres.

A sua eterna namorada, Olívia Palito, surge numa versão mais adaptada aos novos tempos, não recorrendo a Popeye em todas as situações, dedicando os dias à construção de invenções.