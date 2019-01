Um Banksy em Tóquio? A cidade precisa de um perito para investigar

As autoridades municipais de Tóquio lançaram uma investigação a um graffiti descoberto numa porta em Tóquio - um rato com um guarda-chuva, muito parecido com o que Banksy costuma pintar nas ruas pelo mundo.

"Achamos que há possibilidade de ter sido feito por Banksy", declarou à AFP um responsável municipal, Koji Sugiyama. Mas "não sabemos ainda se há um especialista do artista no Japão", capaz de autenticar o graffiti.

Não se sabe há quanto tempo foi pintado o desenho numa porta perto da estação de monorail de Hinode. Há fotografias publicadas nas redes sociais anteriores a 2018. Além disso, a tinta já está esbatida, o que poderá ter sido causado pela passagem do tempo.

"Os serviços de segurança já conheciam [o desenho] há muito tempo mas ninguém tinha feito a ligação a Banksy", explicou Sugiyama. Foi só em dezembro último que o município foi alertado para esta possibilidade.

"Há em Tóquio um rato engraçado que pode ser uma obra de Banksy. Um presente para Tóquio?", escreveu ontem no Twitter a governadora da capital japonesa, Yuriko Koike, publicado um foto em que está ao lado do graffiti.

A porta onde está pintado o graffiti foi entretanto retirada para evitar a degradação - não vá ser mesmo uma obra de arte.

Identidade misteriosa

A identidade de Banksy é um mistério bem guardado desde o início dos anos 1990. Dele apenas de sabe que é britânico e de Bristol. Tem uma página de Instagram com 5 milhões de seguidores e um site oficial onde costuma publicar as suas intervenções - não tem mais nenhuma conta em qualquer outra rede social).

Faz da arte de rua a sua forma de protesto e intervenção social, com desenhos cáusticos espalhados pelas ruas do mundo em que denuncia o consumismo, o terrorismo, as políticas externas, o problema dos refugiados, a pobreza.

"Ataque" nas ruas de Paris