"Nesta segunda-feira, foram vendidos os últimos bilhetes na bilheteira nascente do Estádio do Dragão. Os ingressos disponíveis em Aveiro esgotaram no passado sábado", anunciou o campeão nacional no seu sítio da internet.

FC Porto, campeão nacional, e Desportivo das Aves, vencedor da Taça de Portugal, defrontam-se às 20:45, em desafio que será transmitido na RTP1.

Lusa