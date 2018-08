Arsenal impõe-se ao Chelsea nos penáltis na International Champions Cup

O Chelsea foi claramente superior ao Arsenal durante a primeira parte e cedo se adiantou no marcador pelo internacional alemão Antonio Rudiger, de cabeça, na sequência de um pontapé de canto, e não fora a grande exibição do veterano guarda-redes checo Petr Cech e teria resolvido a partida ainda antes do intervalo.



Nesse período, destacou-se o jovem inglês de 17 anos, Hudson-Odoi, que 'dinamitou' a defesa dos 'gunners' com as suas mudanças de velocidade e o seu engodo pela baliza, numa partida aberta, intensa, de parada e resposta, sem grandes preocupações defensivas.



Pela negativa, sobressaiu o ponta de lança espanhol Álvaro Morata, que desperdiçou um penálti, aos 15 minutos, por falta na área do seu compatriota Bellerin sobre Hudson-Odoi, e mais alguns lances de finalização aparentemente fácil.



Com as muitas alterações introduzidas na segunda parte, nada menos de dez, pelo treinador do Chelsea, o italiano Maurizio Sarri, o Arsenal conseguiu algum ascendente que acabou por ser premiado ao minuto 90+3 com o empate pelo internacional francês Aexandre Lacazette.



Nos penáltis, o Arsenal foi mais eficaz ao contabilizar seis remates vitoriosos contra cinco do Chelsea, que desperdiçou um remate pelo internacional inglês Loftus-Cheek.

Lusa