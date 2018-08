Mundiais de vela arrancam na Dinamarca com 10 portugueses em prova

O evento, que decorre até 12 de agosto, inclui oito classes olímpicas, nas quais serão decididas 40% das quotas para Tóquio, sendo que as restantes serão atribuídas nos Mundiais de 2019.

Presentes estarão a maior parte dos atletas que querem marcar presença em Tóquio2020, mesmo que as quotas atribuídas não sejam nominais, mas por país, com a classe 49er a incluir a dupla Jorge Lima e José Costa, quinta classificada no Mundial de 2014.

Em 2017, foram 12.º posicionados no Mundial de 49er, uma melhoria em relação ao 15.º lugar que a dupla conseguiu nos Jogos do Rio2016.No Laser radial, Portugal estará representado por Carolina João, enquanto Eduardo Marques, Santiago Sampaio e Tomás Pires marcam presença no Laser, a categoria com mais lusos.

Em 470, os irmãos Pedro Costa e Diogo Costa vão lutar por um lugar entre os melhores, depois de, em 2016, terem sido campeões do mundo na classe 420.Em 2017, terminarem em 11.º no Europeu, e os segundos abaixo dos 23 anos, continuando em 470, categoria na qual Mafalda Pires de Lima e Mariana Lobato competem em femininos.

A dupla lusa conseguiu, no ano passado, ser 12.º classificada no Europeu, na estreia de ambas na categoria olímpica.No lado internacional, os grandes ausentes são os campeões olímpicos de 49er, os neozelandeses Peter Burling e Blair Tuke.

Depois do ouro olímpico, a dupla integrou o Team New Zealand que venceu a America's Cup em 2017 e tentou completar a 'tripla coroa' da vela já este ano na Volvo Ocean Race, mas Tuke terminou em segundo, integrando a tripulação do MAFRE, e Burling foi terceiro, no Team Brunel.

Apesar de não participar nos Mundiais de Aarhus, a dupla já anunciou que pretende disputar o título em 2020.Os campeonatos do mundo integram provas de Laser e Laser Radial, RS:X (windsurf), 470, Finn, 49er, 49er FX e Nacra 17, e decorrem em Aarhus de quinta-feira a 12 de agosto, com as superfinais, a que acedem os oito melhores de cada classe, marcadas para os últimos quatro dias.

Lusa