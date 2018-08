Zeferino Boal desiste da corrida eleitoral no Sporting e junta-se a Ricciardi

Última atualização às 20h40

Zeferino Boal vai integrar o Conselho Diretivo da lista do banqueiro enquanto Miguel Frasquilho vai ser o candidato à presidência da Mesa da Assembleia Geral.

Ricciardi apresentou ao final da tarde a lista candidata aos órgãos sociais do Sporting.

Já em 2011, Zeferino Boal havia desistido da corrida eleitoral, na altura para apoiar a candidatura de Abrantes Mendes, que acabaria derrotado por Godinho Lopes.

As eleições no Sporting são a 8 de setembro e as listas têm de ser entregues para validação até ao dia 8 de agosto.