William Carvalho quer ajudar o Bétis a "ir o mais longe na Liga Europa"

Num vídeo divulgado pelo internacional português nas redes sociais, em que mostra os bastidores da apresentação no emblema espanhol, William Carvalho deixou ainda palavras de agradecimento ao Sporting, clube em que foi formado e que representou até 2017/18.

"Eu só tenho que agradecer ao Sporting. Tudo o que me deu, o jogador que eu sou hoje é devido ao trabalho que fiz estes anos todos no Sporting. Só tenho que dizer obrigado Sporting. Agora estou numa nova temporada, em que vou ser feliz e ajudar o grupo a conseguir os seus objetivos", referiu o jogador de 26 anos.

William assumiu que o Bétis que fazer boa figura na Liga Europa e uma "grande campanha" no campeonato, tendo no último ano terminado no sexto lugar.

"Estou muito entusiasmado com o projeto. É uma equipa com excelentes jogadores, que pode fazer uma grande campanha no campeonato. Queremos chegar ao mais alto possível na tabela, ou fazer o mesmo do ano passado, que é chegar às competições europeias. Quero também o Bétis a ir o mais longe na Liga Europa", referiu.

Também hoje, o Bétis anunciou a contratação do defesa Sidnei, jogador brasileiro que atuava no Deportivo da Corunha, que foi despromovido ao segundo escalão, e que no passado representou o Benfica. O central de 28 anos assinou um contrato de quatro temporadas.



Com Lusa