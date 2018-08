Guarda-redes Renan estreou-se nos treinos do Sporting

De acordo com uma nota do clube, Renan, que na quinta-feira foi anunciado como reforço para a baliza dos 'leões', esteve às ordens do técnico José Peseiro e totalmente integrado nos trabalhos da equipa.

O guarda-redes chega a Alvalade por empréstimo de um ano por parte do Estoril Praia, por 250.000 euros, com opção de compra no final da época.

No domingo, o Sporting defronta o Empoli, no Estádio José Alvalade, na sétima edição do troféu 'Cinco Violinos'. O encontro tem inicio agendado para as 19:00.

Lusa