Miguel Nascimento bate recorde nacional dos 400 metros livres

O nadador do Benfica, que registou o 19.º tempo entre 35 nadadores inscritos, bateu o anterior máximo, que foi fixado em 3.52,29 por Jorge Manuel Maia, em 2009.

"Este recorde estava entre os meus objetivos tendo em conta que já sou recordista nacional da distância em piscina curta. Esta marca é importante para mim também porque demonstra que estou em boa forma", considerou Miguel Nascimento.

Ana Catarina Monteiro esteve igualmente em destaque ao assegurar a presença nas semifinais dos 100 metros mariposa com o 15.º tempo (59,63 segundos, um novo recorde pessoal).

Victoria Kaminskaya terminou com o 11.º tempo das eliminatórias dos 400 estilos (4.44,22 minutos) e Diana Durães (8.35,53) e Tamila Holub (8.37,10) registaram, respetivamente, o 9.º e 10.º tempo nas eliminatórias dos 800 livres, falhando a qualificação para a final.

Nos 50 metros costas, Gabriel Lopes terminou com 25,85 segundos, no 33.º lugar entre os 53 inscritos, enquanto Tomás Veloso terminou os 100 metros bruços no 48.º, com 1.03,68 minutos.

Lusa