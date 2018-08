Niki Lauda em estado grave depois de transplante de pulmão

O transplante foi realizado com sucesso no Hospital AKH de Viena, segundo avança a agência AFP. O estado de saúde de Lauda piorou depois da intervenção.

O piloto já tinha feito dois transplantes de rim, em 1997 e 2005.

Em 1976, teve um grave acidente numa corrida, em Nurburgring, no Grande Prémio da Alemanha. Os gases tóxicos inalados durante o acidente, depois de quase um minuto para ser retirado do carro em chamas, provocaram-lhe fragilidade pulmonares.

Depois do acidente, voltou a ser campeão do mundo duas vezes, em 1977 e 1984. Tinha sido também campeão no ano anterior a ter o acidente.

Niki Lauda, três vezes campeão do mundo, é o atual presidente não executivo da Mercedes e empresário de negócios de aviação. Tem quatro filhos, de dois casamentos diferentes.