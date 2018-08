Miguel Oliveira vence GP da República Checa e lidera o Mundial de Moto2

No circuito de Brno, Oliveira obteve a sua segunda vitória em Moto2, depois do triunfo no GP Itália, e assumiu o comando do Mundial com 166 pontos, mais dois do que o italiano Francesco Bagnaia (Kalex), que terminou a corrida em terceiro.



O piloto de Almada assegurou o triunfo na última volta em luta direta com o italiano Luca Marini (Kalex), que subiu à segunda posição do pódio, à frente do compatriota Francesco Bagnaia.

O corredor português, que na próxima época vai saltar para o MotoGP, a categoria "rainha" do motociclismo de velocidade, alcançou hoje o seu segundo triunfo da temporada, depois de ter vencido o Grande Prémio de Itália, sexta prova do calendário.

Petr David Josek/ AP

O piloto português Miguel Oliveira, aos comandos de uma KTM, efetuou ontem o quarto melhor tempo na qualificação e melhorou, assim, as hipóteses de lutar pela vitória, depois de nos últimos quatro grandes prémios ter largado sempre abaixo do 10.º posto. A última vez que tinha partido nos dez primeiros lugares foi no Grande Prémio de França, precisamente na 10.ª posição.

Com Lusa