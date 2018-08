Arturo Vidal no FC Barcelona para "vencer a Liga dos Campeões"

"Vim para ganhar a Liga dos Campeões. É algo que tenho ainda pendente na carreira", disse o médio, que foi campeão italiano três vezes pela Juventus e quatro na Alemanha pelos bávaros.

O chileno, de 31 anos, que se comprometeu por três épocas, mereceu um investimento de 19 milhões de euros por parte da "melhor equipa do mundo" e que foi a responsável por lhe roubar o sonho em 2015, quando venceu a Juventus na final da 'Champions', por 3-1.

"Estou muito feliz por chegar ao FC Barcelona, a melhor equipa do mundo, na qual estão os melhores. Venho com muita fome de conquistar coisas importantes e oxalá que nestes três anos possamos vencer todos os títulos que tivermos para disputar. Vou deixar tudo em campo, com a melhor energia e todo o coração", vincou.

Arturo Vidal, que passou esta manhã nos testes médicos, sublinhou o empenho em "dar muitas alegrias aos adeptos do FC Barcelona", manifestando o desejo de vencer três Ligas dos Campeões no período no qual vai estar vinculado aos catalães.

O chileno reconheceu que representar o FC Barcelona é "subir um nível em relação ao Bayern" e assegurou estar "em forma" depois de quatro meses de 'baixa' após uma operação ao joelho direito.

Lusa