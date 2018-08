Tondela vence em Guimarães e avança na Taça da Liga

A turma orientada por Pepa chegou à vantagem com um golo de Arango, num livre, aos 26 minutos, e 'selou' o resultado por Jhon Murillo, aos 72.

Com apenas dois jogadores em campo que representaram o clube na época passada - Miguel Silva e Wakaso -, o Vitória ditou, nos primeiros 25 minutos, o ritmo da partida com um futebol de posse, mas, além de não ter criado ocasiões de golo, acabou por sofrer pouco depois.

O Tondela adiantou-se num livre batido por Arango na faixa esquerda, que contornou pelo lado de dentro a barreira, surpreendendo Miguel Silva, algo mal batido no lance, ao minuto 26.

Em desvantagem, os vimaranenses continuaram a circular a bola desde a zona mais recuada até à mais avançada, mas só ameaçou o empate quando Tyler Boyd rematou de longe para defesa de Cláudio Ramos, aos 41 minutos, e viu, aos 43, Joãozinho impedir o desvio final.

Mais intensos no início da segunda parte, os vitorianos quase empataram por Junior Tallo e por André André, no mesmo lance, aos 53 minutos, e, depois, por Tyler Boyd, num remate ao lado, aos 59.

A turma beirã voltou, porém, a controlar as operações na retaguarda e desferiu o 'golpe final' nos anfitriões, quando o recém-entrado Jhon Murillo, assistido com um toque de calcanhar de Arango, enquadrou-se com a baliza e bateu Miguel Silva.



Lusa