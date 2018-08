António Salvador diz que Vukcevic foi castigado por não ter respeitado os sócios

Os dois jogadores nem sequer foram inscritos na Liga Europa, cuja terceira pré-eliminatória os minhotos começam a disputar na quinta-feira, na Ucrânia, diante do Zorya, sinal evidente de que podem estar de saída do clube.

À partida para aquele país do leste europeu, António Salvador revelou também que Vukcevic foi multado e castigado por causa de uma atitude no recente jogo de apresentação aos sócios e adeptos.

Segundo o presidente dos bracarenses, nessa partida com o Newcastle (vitória por 4-0), na última quarta-feira, Vukcevic "não respeitou" um dos valores do clube, que é cumprimentar os adeptos no final, "por isso foi multado e penalizado, unicamente por esse motivo".

"Não houve mais nada, porque se houvesse teria um processo disciplinar, coisa que não tem", revelou.António Salvador disse ainda que já recebeu três propostas pelo médio, mas que nenhuma satisfez os desejos do clube e, por isso, as negociações não prosseguiram.

"Chegaram também outras propostas para vários setores, mas até 31 de agosto só há dois jogadores que podem ser negociados: Hassan e Vukcevic", disse.

O Sporting de Braga visita na quinta-feira o Zorya, em jogo agendado para as 19:30 (horas de Lisboa), da primeira mão da terceira pré-eliminatória da Liga Europa, e que será arbitrado pelo alemão Tobias Welz.

Lusa