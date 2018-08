Benfica, sem Jonas, recebe Fenerbahçe no caminho para a Champions

O avançado brasileiro, grande figura do Benfica nas últimas temporadas, poderá estar de saída para a Arábia Saudita e, de acordo com técnico Rui Vitória, não está em condições para subir hoje ao relvado do Estádio do Luz.

Melhor marcador da última edição da I Liga, com 34 golos, em 30 jogos, Jonas, de 34 anos, foi sempre preterido nos jogos de preparação, com Rui Vitória a apostar mais em Ferreyra e, como segunda opção, em Castillo.

Os vice-campeões turcos são apenas o primeiro obstáculo rumo aos 40 milhões de acesso à Champions, pois, seguindo em frente, o Benfica ainda terá de disputar um play-off face ao vencedor do confronto entre os gregos do PAOK e os russos do Spartak Moscovo.

O Benfica tem o pleno de apuramentos nos confrontos com o Fenerbahçe, formação turca que afastou na primeira eliminatória da Taça dos Campeões de futebol de 1975/76 e, mais recentemente, nas meias-finais da Liga Europa de 2012/13.

O encontro, o primeiro oficial do Benfica na nova temporada, está agendado para as 20:00 e terá arbitragem de Aleksei Kulbakov, da Bielorrússia.

