Japão pondera alterar o fuso horário para os Jogos Olímpicos em 2020

O governo japonês ainda não decidiu se esta será ou não a melhor medida a adotar, mas um primeiro teste pode ser feito já no próximo ano. "Planeámos medidas amplas, como começar as provas mais cedo, ter mais vegetação e pavimentos que inibem o calor", anunciou o secretário-chefe do gabinete, Yoshihide Suga.

Segundo a informação avançada pela BBC, as autoridades olímpicas pediram ao ao primeiro-ministro japonês, Shinzo Abe, para que alguns eventos sejam programados nas primeiras horas da manhã.

Desde julho morreram pelo menos 120 pessoas na sequência de uma onda de calor recorde no Japão.

Os Jogos Olímpicos em Tóquio, que se vão realizar-se de 24 de julho a 9 de agosto de 2020, acontecem nos meses mais quentes e húmidos do país.