O FC Porto não avançou com um tempo de paragem previsto ou o grau de gravidade da lesão, sofrida pelo jogador este sábado no jogo da Supertaça, com o Desportivo das Aves.

Soares volta a falhar o arranque do campeonato, para o qual Sérgio Conceição também pode não ter Brahimi, que recupera de uma contusão, e outros quatro jogadores: José Sá, Mbemba, Diogo Costa e Danilo Pereira não treinaram no arranque dos trabalhos para preparar a receção ao Desportivo de Chaves, no sábado.