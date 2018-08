Domingos Gonçalves vence sexta etapa da Volta a Portugal

O campeão nacional destacou-se do grupo dos favoritos após a subida a Torneiros (1.ª categoria), situada a menos de 20 quilómetros da meta, para terminar a etapa em 4:09.10 horas, com 19 segundos de vantagem sobre o minipelotão encabeçado pelo norueguês Krister Hagen (Team Coop) e o português Daniel Mestre (Efapel).

Alarcón, que procura repetir a vitória alcançada na edição de 2017, chegou integrado neste grupo e conservou a camisola amarela, com 52 segundos de avanço sobre Jóni Brandão (Sporting-Tavira) e 1.41 minutos em relação ao espanhol Vicente García de Mateos (Aviludo-Louletano).

Na quinta-feira, a sétima etapa, com 165,5 quilómetros, vai ligar Montalegre ao Santuário de Santa Luzia, em Viana do Castelo, onde a meta coincide com contagem de montanha de terceira categoria.

Lusa