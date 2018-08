Marítimo-Santa Clara da I Liga alterado para domingo devido a "falta de voos"

O jogo da primeira jornada da I Liga de futebol, entre Marítimo e Santa Clara, estava inicialmente agendado para sábado pelas 16:30, mas face à impossibilidade de a formação açoriana conseguir viajar na sexta-feira, foi adiado para o dia seguinte, domingo, às 16:00 horas locais (15:00 nos Açores).

Segundo fonte oficial do clube, "só foi possível" colocar o plantel do Santa Clara, que está de regresso à I Liga após 15 anos de ausência, a viajar no sábado para poder defrontar a formação madeirense no domingo.

Lusa