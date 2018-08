Rafael Leão assina pelos franceses do Lille por 5 temporadas

"Estou muito contente por ter a possibilidade de jogar no Lille. O clube mostrou muito interesse e eu estou certo de que vou poder evoluir e despontar. Nestes últimos dias, tudo passou muito rápido, mas não pude recusar este desafio que me era proposto", referiu Rafael Leão, citado pelo clube no seu sítio oficial na Internet.



No Lille, 17.ª classificado na época passada, primeira posição acima dos lugares de despromoção, Rafael Leão vai juntar-se aos compatriotas José Fonte, Xeka e Edgar Ié.



Autor de dois golos em cinco jogos na equipa principal do Sporting, na época passada, Rafael Leão, que nasceu em Angola e jogava nos 'leões' desde os nove anos, foi um dos nove jogadores que avançaram com pedidos de rescisão de contratos com o emblema 'verde e branco'.



Destes, apenas Rúben Ribeiro ainda não se comprometeu para a próxima época, depois de Rui Patrício, Podence, William Carvalho e Gelson Martins terem rumado, respetivamente, a Wolverhampton, Olympiacos, Bétis e Atlético de Madrid, e de Bruno Fernandes, Bas Dost e Battaglia terem chegado a acordo para o regresso ao Sporting.



"Estamos verdadeiramente satisfeitos por ter contratado Rafael Leão. Em 31 de julho, ele obteve o estatuto de jogador livre e surgiu a oportunidade de o contratar, o Lille, mas também a muitos outros clubes que estavam interessados nele. O Rafael escolheu a nossa proposta e agradecemos a sua decisão", afirmou o diretor-executivo do clube, Marc Ingla, também citado pelo emblema francês, apontando o avançado como "um dos jogadores mais interessantes e promissores do futebol mundial".

Lusa