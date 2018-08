Real Madrid com ensaio positivo frente à Roma antes da Supertaça Europeia

Marcos Asensio, aos dois minutos, e Gareth Bale, aos 15, deram vantagem à equipa de Julen Lopetegui, com os italianos a reduzirem a diferença no marcador já muito perto do final, com um golo de Kevin Strootman, aos 83.

Foi o último teste dos merengues antes da Supertaça Europeia, na qual defrontam na próxima semana, na quarta-feira, o Atlético de Madrid, vencedor da Liga Europa, em Tallin, na Estónia.

Sem o português Cristiano Ronaldo, que protagonizou a grande transferência do verão, com a ida para a Juventus, o novo treinador dos 'merengues', apostou numa linha da frente com Bale, Benzema e Asensio.

Com muitas mexidas em ambas as equipas na segunda parte de jogo, o avançado Vinicius Júnior (ex-Flamengo) voltou a ter alguns minutos, depois de já ter entrado nos jogos com Manchester United (derrota por 2-1) e Juventus (vitória por 3-1).

Na International Champions Cup, competição que reúne na pré-época alguns dos clubes mais conceituados do mundo, em vários locais, falta apenas disputar o jogo entre Atlético de Madrid e Inter Milão.

Na competição, em que o Benfica venceu empatou dois jogos, com Borussia Dortmund, que venceu nos penáltis, e Juventus, com desaire nas grandes penalidades, e perdeu com o Lyon, é o Tottenham que tem melhor desempenho.

Os ingleses venceram dois jogos, com Roma e AC Milan, e perderam com FC Barcelona apenas nos penáltis. O Dortmund tem o mesmo registo, mas pior diferença de golos, com 6-3, menos um golo marcado do que os 'Spurs'.

Lusa