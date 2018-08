Adeptos do FC Porto agredidos por portugueses na Croácia

De acordo com o Jornal de Notícias, que falou com uma das vítimas, os três amigos, dois vestidos com as camisolas do FC Porto e outro descaracterizado, passeavam na rua quando foram abordados por um grupo de portugueses.

Inicialmente houve um cumprimento mas pouco depois um dos adeptos foi agredido a soco e a partir daí houve troca de agressões e insultos. No relato recolhido pelo jornal, os insultos eram de teor futebolístico.

A vítima relatou que os três amigos conseguiram depois abrigar-se num bar. Mais tarde, já no hostel onde estavam alojados, relataram o sucedido e uma funcionária que conhece pessoas que vivem na zona onde ocorreram as agressões conseguiu arranjar as imagens que provam a agressão.