Europeus: Evelise Veiga na final do peso, Irina Rodrigues e Liliana Cá no disco

Evelise Veiga assegurou a apuramento com o seu primeiro salto, de 6,61 metros, que deixou a atleta do Sporting no 12.º lugar do concurso, tornando-se na segunda portuguesa a chegar a finais na especialidade, depois de Naide Gomes.



No lançamento do disco, Irina Rodrigues, também do Sporting, conseguiu o apuramento para a final, com 59,22 metros no terceiro ensaio, depois de 55,15 e 56,38, fase para a qual Liliana Cá, do Nova Luzes, já se tinha qualificado, com 58,37.



Esta é a primeira vez que duas lançadoras portuguesas chegam a uma final do lançamento do peso.



Lusa