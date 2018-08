Lecabela Quaresma segue na 15.ª posição no heptatlo em Berlim

Na primeira das provas, os 100 metros barreiras, a atleta do Vidigalense correu em 14,19 segundos, bem mais lenta do que tinha conseguido em Arona, Espanha (13,83), quando confirmou os mínimos para estar presente nos Europeus.



Um resultado que a deixou 89 pontos abaixo do que tinha conseguido em Arona, com a atleta a ter uma prova 'condicionada', devido de ter visto um cartão amarelo, devido a uma falsa partida.



No salto em altura esteve melhor, com 1,79 metros à terceira tentativa, ficando a um centímetro do seu melhor de sempre, em provas combinadas, pelo que conseguiu recuperar, estando agora, após duas provas, com 24 pontos mais em relação a Arona.



De tarde, a partir das 19:15 locais (18:15 em Lisboa) disputará o lançamento do peso, seguindo-se os 200 metros, às 20:30 horas (19:30 de Lisboa).



Lusa