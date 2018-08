Lorene Bazolo na meia-final dos 200 metros em Berlim

A atleta do Sporting fez uma boa curva e depois conseguiu manter o seu ritmo terminando com a marca de 23,60 segundos (a vencedora foi a bielorrussa Krystina Tsimanouskaya, com 23,07), sendo a segunda das apuradas por tempos para essa meia-final, que decorrerá na jornada da tarde, às 19.48 (18:48 de Lisboa).

"O meu objetivo era passar às meias-finais. Antes de ter ficado lesionada os meus objetivos passavam por ir a uma final, mas depois tive que traçar novas metas, e elas passavam por chegar às meias-finais. Aqui estou e agora é tentar fazer o meu melhor", disse a atleta no final da corrida.

Lusa