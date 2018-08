Marta Pen na final dos 1.500 metros, Diogo Ferreira fora do salto com vara

A atleta do Benfica enfrentou uma prova lenta, mas sempre mostrou argumentos para as mudanças de velocidade que se vieram a verificar, mantendo-se no grupo da frente e respondendo à mudança de velocidade imposta pela britânica Laura Muir.



Muir acabou por vencer esta meia-final, com 4.09,12 minutos, à frente da irlandesa Ciara Magean (4.09,3), enquanto Marta Pen terminou em terceiro lugar, com a marca de 4.09,40. Apuravam-se as quatro primeiras.



Na segunda meia-final triunfou Sofia Ennaoui, da Polónica, com 4.08,60 minutos.



Entretanto, no salto com vara, Diogo Ferreira não foi feliz e não conseguiu o apuramento para a final. Depois de passar 5,16 metros à primeira tentativa e 5,36 à segunda, o atleta do Benfica não conseguiu superar os 5,51 metros, terminando em 14º lugar.



A sua melhor tentativa foi logo a primeira, tocou na fasquia, parecia que ela ficaria nos apoios, mas o vento fê-la cair e depois, nas outras tentativas, já não esteve tão bem.



Lusa