A apresentação decorreu no El Madrigal, recinto do "submarino amarelo" (alcunha do emblema espanhol), com centenas de adeptos nas bancadas.

Numa cápsula que estava vazia no centro do relvado apareceu, por magia, o médio espanhol.

Aos 33 anos, este é um regresso de Cazorla ao Villarreal, clube que representou entre 2002 e 2006 e, mais tarde, entre 2007 e 2011, antes de passagens por Málaga e Arsenal.