Miguel Oliveira sai ileso de queda aparatosa nos treinos e amanhã arranca em 2º lugar

O piloto português foi vítima de um erro de Iker Lecuona. O espanhol não conseguiu travar a tempo e acabou por derrubar Miguel Oliveira.

Apesar do aparato, o português saiu ileso do acidente.

Na sessão de qualificação, Oliveira teve como melhor marca o tempo de 1.29,719 minutos e ficou atrás do italiano Francesco Bagnaia (Kalex), que arrecadou a 'pole position', com 1.29,409. O francês Fabio Quartataro (Speed Up) foi o terceiro mais rápido, com 1.29,930.

Bagnaia é o principal perseguidor do piloto português no campeonato de Moto, estando no segundo lugar, a dois pontos de Oliveira.

"Senti-me bem em toda a qualificação. Havia muito 'grip' na pista e só no final consegui fazer uma volta limpa e entrar nos lugares da frente. É um resultado que me deixa satisfeito e relaxado para amanhã (domingo), na corrida, poder lutar pela vitória", disse o português.

Antes da qualificação, ainda durante os treinos livres, Miguel Oliveira saiu ileso de um aparatoso acidente, que aconteceu devido a um toque do espanhol Iker Lecuona (KTM) na moto do piloto de Almada.

A corrida de Moto2 está agendada para as 11:20 (horas da Lisboa).

Em MotoGP, a categoria rainha em que Miguel Oliveira competirá na próxima época, a 'pole position' foi alcançada pelo líder do campeonato e campeão mundial, o espanhol Marc Marquez, e no Moto3 será o também líder da categoria, o italiano Marco Bezzechi, a sair do primeiro lugar no Grande Prémio austríaco.