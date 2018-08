Bayern 'cilindra' Eintracht e conquista terceira Supertaça alemã consecutiva

A equipa de Munique já tinha apresentado durante a International Champions Cup um nível de jogo elevado para esta fase da época e hoje foi muito superior ao vencedor da Taça da Alemanha.

O Bayern conquista a Supertaça 2018 sob o comando técnico Niko Kovac, anterior técnico do Eintracht, que substituiu no cargo o treinador Jupp Heynckes e que venceu a Taça da Alemanha na liderança da equipa de Frankfurt, ao bater justamente a equipa que agora orienta, por 3-1, na final disputada em maio.

A final não teve história, visto que o Bayern cedo marcou a sua superioridade e a traduziu em golos, com o ponta de lança polaco Robert Lewandowski a assinar um 'hat-trick', aos 21, 26 e 54 minutos.

O internacional francês Kingsley Coman aumentou a contagem para 4-0, aos 63 minutos, e assistiu o internacional espanhol Thiago Alcântara para o 5-0, aos 85 minutos.

O Bayern conquistou a sua sétima Supertaça da Alemanha, terceira consecutiva.

Do lado do Eintracht Frankfurt, os portugueses Francisco Geraldes e Gonçalo Paciência nem sequer estiveram no 'banco'.

Lusa