Esloveno Slavko Vincic é o árbitro do Fenerbahçe-Benfica

O Benfica tenta em Istambul o apuramento para o 'play off' da Liga dos Campeões, depois de ter vencido no Estádio da Luz a equipa turca, com um golo do argentino Franco Cervi, aos 69 minutos.

Caso se qualifiquem, os 'encarnados' encontrarão no 'play off', agendado para 21 e 28 de agosto, o vencedor da eliminatória entre o PAOK e os russos do Spartak Moscovo, em que os gregos estão em vantagem, com um triunfo por 3-2 no primeiro jogo.

Na fase de grupos da 'Champions' encontra-se o FC Porto, na qualidade de campeão português.

Lusa