Aos 34 anos depois de ter sido campeão olímpico em 2008, campeão europeu de pista coberta em 2015, e medalha de bronze mundial também em 2015, Nélson Évora, volta ao lugar mais alto do pódio, nos campeonatos Europeus deste ano.

O salto de 17,10 metros na quinta tentativa permitiu ao atleta português ficar à frente do atleta do Azerbaijão Alexis Copellop e do grego Tsiámis Dimítrios.

Esta era a medalha que faltava ao palmarés de Nélson Évora.