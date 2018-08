Num encontro com 15 quebras de serviço entre as duas jogadoras, Halep bateu a número três mundial ao fim de duas horas e 41 minutos, concluindo o encontro com um 'ás' no seu quarto 'match-point'.

Vencedora este ano do Open da Austrália e de Roland Garros, os dois primeiros torneios anuais do 'Grand Slam', Halep alcançou em Monreal o seu 18.º título do circuito WTA.

Lusa