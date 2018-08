Treinador do Boavista diz que equipa está preparada para o Portimonense

"Estamos preparados", considerou, na conferência de antevisão ao jogo de segunda-feira (20:15), observando que as estreias encerram "dificuldades que são normais acontecerem e semelhantes em todas as equipas" do campeonato.

Na última época, o Boavista iniciou igualmente a I Liga com uma visita a Portimão, onde então saiu derrotado por 2-1, depois de ter ido para o intervalo a vencer.

O Boavista entrou com 'pé esquerdo' nesta época, ao ser eliminado da Taça da Liga após perder fora com o Nacional (2-1), mas o treinador 'axadrezado' defendeu que não há que "chorar sobre o leite derramado".

"Vamo-nos lembrar da eliminação quando houver novamente jogos da Taça da Liga e nós vamos ter de ficar em casa a ver os jogos pela televisão. De resto, seguimos o nosso processo de construção de uma identidade, de uma ideia clara de jogo", afirmou.

O Boavista parte para esta época com dez reforços, o que já se refletiu no onze base apresentado diante do Getafe, na apresentação da equipa, que tinha "cinco jogadores novos face ao da época passada", notou Jorge Simão.

"É um número ainda bastante significativo", mas o técnico defende que é "com o tempo de treino", que as coisas ficarão "mais parecidas com o Boavista de 2017/18".

Jorge Simão reafirmou que o objetivo para esta temporada "é fazer semelhante" ao que foi conseguido na época passada, "e, se for possível, melhorar", mas disse que um lugar europeu ainda está fora dos objetivos.

"Há outros clubes em Portugal com capacidade maior nesses parâmetros", disse o treinador, justificando que, no caso do Boavista, essa meta poderá acontecer a breve prazo, quando conseguir solidificar a posição na I Liga, nos aspetos financeiros e na capacidade de trazer pessoas ao estádio.

Jorge Simão exprimiu também "dúvidas" sobre mais mexidas no plantel boavisteiro, salvaguardando, contudo, que o mercado continua aberto: "este plantel permite-nos fazer uma campanha semelhante àquela que fizemos na época transata".

No Portimonense, o treinador vê uma linha de continuidade no plantel, embora os algarvios contem com outras ideias, com a chegada de António Folha e a saída de Vítor Oliveira do comando técnico.

Jorge Simão insistiu que "os jogadores [da temporada passada] estão lá quase todos e são jogadores de muita qualidade".

Os médios Gabriel Nunes e Obiora e os atacantes Yuspha e Matheus Índio estão fora das opções boavisteiras para o jogo de segunda-feira.

Lusa