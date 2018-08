Depois da conquista da medalha de ouro no triplo salto, Nelson Évora recordou as dificuldades que sentiu durante a prova. O atleta português disse ainda que já sonha com a chegada aos Jogos Olímpicos.

Também Inês Henriques já está a pensar no título dos Jogos Olímpicos de Tóquio, em 2020. Sobre a conquista da medalha de ouro nos 50 km marcha, a atleta classificou como fantástica.